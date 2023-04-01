غرق شاب في ترعة «الخندق» بمركز إيتاي البارود بالبحيرة

لقي، قبل قليل، شاب مصرعه غرقا داخل ترعة الخندق بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث، للوقوف على الملابسات.

غرق شاب في ترعة بالبحيرة

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر غرقه في ترعة الخندق بنطاق دائرة شرطة المركز، وحُرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن الجثة لشاب يدعى أحمد رجب، 20 سنة، مقيم مركز إيتاي البارود، وحفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة.