تفاصيل العثور على جثة شاب غرق في بحر شبين الكوم بالمنوفية

شهدت شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية، العثور على جثة شاب في بحر شبين الكوم، وعلى الفور قامت قوات الإنقاذ النهري بانتشال الجثمان، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

العثور على جثة شاب

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بقسم شبين الكوم، تبين أن المتوفى يبلغ من العمر 20 عاما، مجهول الهوية، فيما تم العثور على الجثة بالقرب من منطقة كورنيش شبين الكوم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

التحفظ على الجثمان

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بالعثور على جثة ساب مجهول الهوية في بحر شبين الكوم، وتم انتشال جثمانه، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على الجثمان، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار جهات التحقيق بكل التفاصيل.