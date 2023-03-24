التصريح بدفن شاب غرق في ترعة الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بدفن جثمان شاب عثر عليه غريقا في ترعة الإسماعيلية مساء أول أمس الأربعاء، ونقل إلى ثلاجة مستشفى جامعة قناة السويس.

وكانت جهات التحقيق بالاسماعيلية أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمعاينة الجثمان ومعرفة سبب الوفاة قبل وجوده في مياه ترعة الإسماعيلية ومتابعة تقرير الصفة التشريحية.

العثور على الجثمان

وعثر أهالي منطقة الصولي في الإسماعيلية علي جثة شاب غرق في مياه ترعة الإسماعيلية وأبلغوا قوات الشرطة وضباط وحدة مباحث أبو صوير.

وانتقل على الفور المقدم سيد عبد العال رئيس وحدة مباحث أبو صوير ومعاونيه النقباء أحمد رضا وأحمد الدسوقي إلى مكان الواقعة لفحصها ومعرفة سبب غرق الشاب في ترعة الإسماعيلية.

ونجحت جهود الإنقاذ النهري في استخراج الجثمان من مياه الترعة فيما أشارت المصادر إلى وجوده في المياه منذ عدة أيام.

العثور على جثة غريق في أبو صوير بالإسماعيلية

وكانت قوات الإنقاذ النهري في الإسماعيلية نجحت في استخراج جثمان شاب في العشرينيات من العمر قبل عدة أيام، سقط في مياه الترعة خلال عبوره أحد كباري المشاة.