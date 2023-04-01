رابط المشاركة في الدورة الثانية لمبادرة المشروعات الخضراء بالقليوبية

أعلن، اليوم، عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، فتح باب التقدم للدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة القليوبية، وذلك عقب إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن فتح باب التقدم.

موعد ورابط التقدم لمبادرة المشروعات الخضراء بالقليوبية

وأعلن محاقظ القليوبية في بيان له، أن التقدم متاح خلال الفترة من أول أبريل الجاري، اعتبارا من اليوم حتى نهاية مايو 2023، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة من هنا أو عبر هذا الرابط www.sgg.eg.

توحيد الجهود للتصدي للتغيرات المناخية

يأتي هذا في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوحيد الجهود للتصدي للتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، للمساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد «الهجان»، حرص القيادة السياسية بالاهتمام بقضية تغير المناخ والتأكيد على أهمية المشروعات الخضراء بمختلف نواحي الحياة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتعامل مع مخاطر تغير المناخ، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة، وذلك في ضوء جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي والاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050.

وأشار إلى استعداد المحافظة التام لبدء تنفيذ العمل بالدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، واستقبال طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات طبقاً لفئات المشروعات الستة المتنوعة بالمبادرة ، موضحاً أن المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تتناول حلول لقضايا الأمن الغذائي والمائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.