وزير التنمية المحلية يتابع مع المحافظين توفير السلع ومشروعات حياة كريمة

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً بعد ظهر اليوم السبت عبر الفيديو كونفرانس مع المحافظين وذلك بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من مقر الوزارة واللواء أسامة جاد الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات التنموية والخدمية ومتابعة تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير .

وفي بداية الاجتماع توجه اللواء هشام آمنة بالشكر والتقدير للمحافظين على جهودهم الكبيرة خلال الفترة الأخيرة فيما يخص تسهيل إقامة الشوادر والمنافذ التي توفر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة للمواطنين .

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية استمرار جهود توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار والتعاون والتنسيق بين كافة أجهزة وجهات الدولة على أرض المحافظات لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من السلع الغذائية طوال شهر رمضان المبارك وحتى بعد عيد الفطر المبارك ، مشيراً إلى توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالعمل على توفير مختلف السلع والمواد الغذائية بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، والتوسع فى إقامة المزيد من المعارض والمنافذ على مستوى مختلف محافظات الجمهورية ومتابعة قيام الجهات المعنية بمراقبة وضبط الأسعار.

كما أكد اللواء هشام آمنة على أهمية تقديم كل الدعم والتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي فيما يخص توزيع كراتين الأسر الأولى بالرعاية، ضمن مبادرة "كتف بكتف" التي تحظى برعاية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أهمية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بآلية توزيع كراتين المواد الغذائية لضمان عدم الازدواجية في التوزيع على المواطنين سعياً لتحقيق العدالة، وتغطية أكبر عدد ممكن من غير القادرين، مع التحديث المستمر لقواعد البيانات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية وفقاً لقواعد الحماية الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي .

كما شهد الاجتماع كذلك متابعة توجيهاتالرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن العمل على حوكمة الإجراءات المتعلقة بالتغذية المدرسية لتقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب، وتنفيذ تكليفات د. مصطفي مدبولى رئيس الوزراء بإنشاء مخازن جديدة لصالح تنفيذ منظومة التغذية المدرسية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

حيث أشاد اللواء هشام آمنة بجهود المحافظات فيما يخص تخصيص عدد من قطع الأراضي لإنشاء مخازن جديدة لتنفيذ منظومة التغذية المدرسية ، بحيث تكون كاملة المرافق بما يضمن عمل المنظومة بإستمرار دون توقف استعداداً للعام الدراسي القادم ، مشيراً إلى أهمية أن تكون الأراضى التى يتم اختيارها مطابقة للمواصفات الفنية المحددة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، كما وجه الوزير بسرعة انتهاء باقى المحافظات من توفير قطع الأراضي على أرضها بما يحقق أهداف المنظومة وتوجيهات القيادة السياسية وإصدار الموافقات اللازمة لإنشاء المخازن فى جميع محافظات الجمهورية .

حصرالمشروعات المتعثرة

وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع المحافظين اجراءات حصر المشروعات المتعثرة فى كافة القطاعات التنموية والخدمية على أرض المحافظات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء لوزارة التنمية المحلية لسرعة العرض على مجلس الوزراء وإيجاد حلول عاجلة وإزالة أسباب التعثر لبحث المقترحات الخاصة باستكمال تلك المشروعات وأولويات التنفيذ لسرعة الانتهاء منه ودخولها الخدمة أمام المواطنين.

تطبيق قانون المحال

كما وجه اللواء هشام آمنة السادة المحافظين باستمرار متابعة تطبيق قانون المحال العامة وإصدار التراخيص بنطاق المحافظات وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة فى هذا الشأن وتشجيع المواطنين لتقنين أوضاعهم بما يساهم فى دمج الاقتصاد الموازي فى الاقتصاد الرسمى للدولة ، لافتاً إلى أهمية تسهيل عملية الترخيص على المواطنين بدون أى اجراءات معقدة وتوحيد جهة اصدار التراخيص .

كما أكد وزير التنمية المحلية على أهمية عقد اللقاءات الدورية بينالمحافظين والمواطنين بالمحافظات للاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها بما يساهم فى تحقيق رضا المواطن ، وأشار " آمنة " إلى أهمية متابعة إنشاء مراكز السيطرة المُوحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لسرعة الإنتهاء من تلك المراكز بجميع المحافظات فى التوقيتات المحددة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ، وشدد الوزير على أهمية دفع معدلات العمل فى التجهيزات الإنشائية والمعمارية وتذليل اى تحديات للإنتهاء منها .

كما شهد اللقاء كذلك متابعة تنفيذ مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية لزراعة " 100 مليون شجرة" حيث أكد اللواء هشام آمنة على متابعة تنفيذ المبادرة و الحفاظ على الأشجار التى يتم زراعتها و عدم التعدى عليها ، أو إهمالها سواء على المدى الزمنى القريب أو البعيد لتحقيق العائد المرجو في كافة المجالات.

حياة كريمة

واختتم الاجتماع بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" حيث أشار وزير التنمية المحلية إلى عقد الاتفاق الذى وقعته الوزارة الأسبوع الماضى مع وزارة الانتاج الحربى بشأن تأثيث وتجهيز عدد 329 مجمعاً خدمياً بالقري المستهدفة وذلك ضمن مجمعات الخدمات الحكومية المنفذة ، مشيراً إلى أهمية تشكيل لجان لمتابعة استلام الأثاث والتجهيزات طبقاً للمواصفات المتفق عليها فى هذا الشأن لسرعة توصيل المرافق والتجهيزات الالكترونية لتلك المجمعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين فى جميع القرى المستهدفة