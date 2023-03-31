التنمية المحلية تعلن عن عدد من الوظائف.. التقديم مستمر حتى 11 أبريل المقبل

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف، بينها أخصائي تخطيط عمراني بالتعاقد، ومهندسي ميكانيكا ومدني وعمارة بالتعاقد، وباب التقديم مفتوح من الآن حتى 11 أبريل المقبل، حيث يمكن للراغبين في التقديم بعد استيفاء النموذج المعد لذلك والمتضمن المستندات المطلوبة ويمكن الحصول عليه والتقديم من على البوابة الإلكترونية لوزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg

أخصائي تخطيط عمراني

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن العدد المطلوب لشغل وظيفة أخصائي تخطيط عمراني 4، وتلك الوظيفة تقع ضمن وظائف الإدارة العامة للتخطيط وتختص بإجراء الدراسات الخاصة المطلوبة للتخطيط العمراني، ويشترط استيفاء نموذج التقدم للوظيفة، واستيفاء شروط التعاقد الواردة بقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 125 لسنة 2018 كما يرفق مع الطلب المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة، وألا يزيد سن المتقدم عن 35 عام وقت نشر الإعلان

وفيما يتعلق بالمهارات الفنية المطلوبة لشغل الوظيفة، فهي تشترط التمتع بمستوى عالي من مهارات الاتصال والعرض، والتمتع بمهارات التفاوض، والإلمام باللغة الإنجليزية وإجادة استخدام الحاسب الآلي.

شروط التقديم

ويشترط في المتقدم الحصول بكالوريوس هندسة أو ما يعادلها ويفضل تخطيط مدن أو عمارة تقدير عام جيد على الأقل، والمستندات المطلوبة للتقديم تشمل صورة المؤهل الدراسي، صورة بطاقة الرقم القومي سارية وجهان، صورة شهادة الميلاد المميكنة، صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، صور شهادات الخبرة الحاصل عليها والدورات التدريبية إن وجد.

وظائف مهندسين ميكانيكا ومدني وعمارة

وأكدت وزارة التنمية المحلية أن العدد المطلوب لشغل تلك الوظيفة 5 مهندسين وتقع هذه الوظيفة في الإدارة المختصة بأعمال الوظيفة حسب مجال التخصص وما توجه به السلطة المختصة، وتختص بمتابعة الأعمال الهندسية المختصة بالوظيفة.

المهارات المطلوبة

-استيفاء نموذج التقدم للوظيفة.

-استيفاء شروط التعاقد الواردة بقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 125 لسنة 2018.

-يرفق مع الطلب المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عام وقت نشر الإعلان.

المهارات الفنية

- التمتع بمستوى عالي من مهارات الاتصال والعرض.

- التمتع بمهارات التفاوض.

- الإلمام باللغة الإنجليزية وإجادة استخدام الحاسب الآلي.

شروط المتقدمين

الحصول على بكالوريوس هندسة تخصص في مجال الوظيفة على ألا يقل التقدير العام عن جيد.

المستندات المطلوبة

صورة المؤهل الدراسي.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

-صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

-صور شهادات الخبرة الحاصل عليها والدورات التدريبية إن وجد.

-التقديم من على البوابة الإلكترونية لوزارة التنمية المحلية هنا.