تخفيضات وتقسيط على كحك العيد 2023 للعاملين في «كهرباء الإسكندرية»

أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، عن مبادرة لإقرار تخفيضات على أسعار كحك العيد 2023، بل والعمل على تقسيطها عبر بونات شراء، يتم سدادها على مدار 5 أشهر، لرفع الأعباء عن العاملين.

وبحسب بيان اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، فإنه نظرا لارتفاع الأسعار ووقوع العامل تحت ضغط مصاريف شهر رمضان الكريم، ومصاريف نهاية العام الدراسى والامتحانات، ومصاريف ملابس العيد، ومن باب التيسير على زملائهم اجتماعيا ومساعدتهم فى مواجهة أعباء المعيشة، تم إطلاق مبادرة تخفيضات كحك العيد والتقسيط.

تخفيضات على كحك العيد 2023

وأوضحت اللجنة، أن ذلك تم من خلال التعاقد من قبل اللجنة النقابية للعاملين بالشركة مع إحدى محال الحلويات بالإسكندرية، والبيع من خلال خمسة فروع منتشرة بالإسكندرية كحك العيد أو أي منتجات أخرى بالمحل، إضافة إلى التعاقد أيضا مع حلواني آخر والبيع بمقر اللجنة النقابية للعاملين بالديوان العام.

موعد طرح بونات تقسيط كحك العيد 2023

وأشاروا إلى وجود خاصية التقسيط على 5 أشهر عبر بونات بقيمة 2000 جنيه حد أقصى، والتقسيط بداية من مرتب شهر مايو، أي بعد العيد بشهر، على أن يتم البدء في توزيع البونات بإذن الله بمقر اللجنة النقابية يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 13 رمضان.