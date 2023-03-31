طرح كحك العيد في السلاسل التجارية.. «اعرف الكيلو بكام»

تستعد السلاسل التجارية خلال الفترة الحالية لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال عرض جميع أنواع الكحك الذي تختلف أسعاره من محل لآخر.

بدء طرح كحك العيد 2023

وقال محمد عبدالله، صاحب أحد السلاسل التجارية في منطقة السادس من أكتوبر، خلال تصريح، لـ«الوطن»، إن العديد من السلاسل التجارية بدأت عرض كحك عيد الفطر المبارك، الذي يتحدد سعره وفقا للمحل والكمية التي يريد المواطن الحصول عليها.

وأضاف عبدالله، أن هناك إقبالا على شراء الكحك طوال العام ولكن ليس بالقوة الشرائية التي يشهدها في ذلك الوقت من كل عام مع بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك

إقبال المواطنين على شراء الكحك الفترة المقبلة

وفي السياق ذاته، قال أحمد عبد الحافظ عضو شعبة الحلويات، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفترة المقبلة ستشهد إقبالاً من جانب المواطنين على شراء كحك العيد، وبالتالي بدأت السلاسل التجارية في طرح علب الكحك التي تختلف أسعارها كل عام عن العام الذي يسبقبة وتختلف أيضا من محل إلى آخر.

أسعار كحك العيد 2023

وأوضح عبدالحافظ، أنّ سعر علبة كحك سادة 24 قطعة 90 جنيها وكحك ملبن 20 قطعة 70 جنيها وكحك عجوة 20 قطعة 75 جنيه،ا بينما تسجل علبة كحك بندق 20 قطعة 85 جنيها وكحك عين جمل 20 قطعة 90 جنيها، كما يبلغ سعر علبة كحك فستق 20 قطعة 110 جنيهات، وعلبة كحك ميكس مكسرات 20 قطعة 85 جنيها وعلبة كحك عجمية عسل 20 قطعة 85 جنيها.