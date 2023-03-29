قائمة أسعار كحك العيد 2023 في منافذ وزارة التموين.. الكيلو بـ120 جنيها

بدأت شركات المطاحن والمخابز التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تجهيز قائمة أسعار كحك العيد 2023 التي يبدأ طرحها في منافذ وزارة التموين الأسبوع الجاري بأسعار مخفضة عن أسعار الكحك في محلات الحلويات والمخابز.

قائمة أسعار كحك العيد 2023

وأعلنت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة التابعة لوزارة التموين قائمة أسعار كحك العيد 2023 والتي تعرضها للمواطنين في منافذها وفروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، بالأسعار التالية:

** كيلو كعك سادة 120 جنيها.

** كيلو كعك ملبن أو عجوه 120 جنيها.

** كيلو كعك عين جمل 150 جنيها.

** كيلو بيتي فور 160 جنيها.

** كيلو غريبة سادة 130 جنيها.

** كيلو غريبة باللوز 150 جنيها.

** كيلو بسكويت لوكس 120 جنيها.

** كيلو بسكويت عادي 100 جنيه.

** كيلو قراقيش 100 جنيه.

أسعار معلبات الكحك

كما طرحت شركة معلبات كحك العيد مشكلة بالأسعار التالية:

** علبة مشكله 1 كيلو كعك سادة وبسكويت 120 جنيها.

** علبة مشكله 2 كيلو كعك وبسكويت بيتي فور 250 جنيها.

** علبة مشكله 2.5 كيلو كعك وبسكويت بيتي فور غريبة 300 جنيه.

** علبة مشكله 3 كيلو كعك بسكويت بيتيفور غريبة 350 جنيها.