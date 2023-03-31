الصحة العالمية: تسجيل 3 ملايين و576 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 28 يوما

تراجعت إصابات ووفيات فيروس كورونا حول العالم، بنسبة 27% و39% في أربعة أسابيع، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

أكثر من 678 ألف إصابة بكورونا في أمريكا

أشارت «الصحة العالمية»، إلى تسجيل 3 ملايين و576 ألف و996 إصابة بفيروس كورونا و25 ألف و157 حالة وفاة في غضون 28 يوما، في الفترة من 27 فبراير إلى 26 مارس، موضحة أن معظم الحالات جرى الكشف عنها في الولايات المتحدة 678 ألف و2 حالات، و333 ألف و73 حالة في روسيا، و270 ألف و378 حالة في كوريا، و255 ألف و961 حالة بالصين و242 ألف و894 حالة في اليابان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفيما يتعلق بحالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، سجلت الولايات المتحدة في الفترة من 27 فبراير إلى 26 مارس الجاري، 7 آلاف و909 حالات وفاة، والمملكة المتحدة 2 آلاف و719 حالة، واليابان ألف و519 حالة، والصين ألف و230 حالة وفاة وألمانيا، ألف و85 حالة.

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، 10 وفيات بفيروس كورونا، ليرتقع الإجمالي في البلاد إلى 34 ألف و265 حالة وفاة.

إصابات كوريا الجنوبية تصل 30 مليون و820 ألف حالة

وقالت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن البلاد سجلت 10 آلاف و368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 18 حالة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأوضحت «مكافحة الأمراض»، أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في كوريا الجنوبية ارتفع إلى 30 مليون و820 ألف و130 حالة.