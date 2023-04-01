الأرصاد الجوية تكشف عن ارتفاع درجات الحرارة.. وموعد ذروة الموجة الحارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة، وموعد ذروة الموجة الحارة، حيث تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 35 درجة مئوية، ليشعر الناس بالحرارة بعد انخفاضها بشكل ملحوظ والشعور بالصقيع خلال الفترة الحالية.

ويبدأ ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي بدءاً من صباح غداً الأحد، وفق تصريحات منار غانم، لتلفزيون «الوطن».

الأرصاد الجوية تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة

ووفق عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، فإن هناك ارتفاع درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى إلى 32 درجة مئوية، ومحافظات جنوب الصعيد تصل درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية.

وتبدأ الموجة الحارة، وفق منار، من يوم الثلاثاء المقبل وتنتهى يوم الجمعة الموافق 7 أبريل الحالي، لافتة إلى أنه ستكون الأجواء حارة فترة النهار على أغلب أنحاء محافظات الجمهورية.

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ويأتي ارتفاع درجات الحرارة والموجة الحارة بسبب تأثرنا بمصادر كتل هوائية صحراوية قادمة من مناطق صحراوية تختلف ما بين الصحراء الغربية وصحراء شبه الجزيرة العربية خلال فترات النهار، وفق منار، موجهة نصائح للمواطنين بعدم تخفيف الملابس خلال تلك الفترة نظرا للتقلبات الجوية الحادة.