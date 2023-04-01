الرئيسان الفرنسي والأوكراني يبحثان هاتفيا التعاون الدفاعي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إنه عقد مباحثات على الهاتف لمدة ساعة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال زيلينسكي - في تغريدة على «تويتر» - إنه جرت مناقشة التفاعل الدفاعي بين أوكرانيا وفرنسا بشكل فعال.

وأطلع زيلينسكي نظيره الفرنسي بالوضع على الجبهة وتناول المزيد من الخطوات لتنفيذ صيغة السلام الذي اقترحها والإجراءات المنسقة للأحداث الدولية القادمة.