رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

منظمة معاهدة الأمن الجماعي: تأجيج الصراع في أوكرانيا يهدد أمن العالم

كتب:

أ ش أ
02:33 م | الجمعة 31 مارس 2023
آثار الأزمة الروسية الأوكرانية.. أرشيفية

آثار الأزمة الروسية الأوكرانية.. أرشيفية

شدد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إيمانجالي تاسماجامبيتوف، على أن تأجيج الصراع في أوكرانيا يهدد بأضرار لا يمكن إصلاحها في نظام الأمن الأوروبي والعالمي بالكامل.

وقال الأمين العام للمنظمة، وفقا لقناة «روسيا اليوم» الإخبارية ، أن التدفق الضخم للأسلحة الأكثر فتكا إلى أوكرانيا يقضي على أي آفاق لمفاوضات السلام.

وأضاف أن الدول الغربية تستمر بشكل منهجي في بناء التجمعات العسكرية وتطوير البنى التحتية العسكرية في المناطق المجاورة للحدود الروسية والبيلاروسية.

وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، قد دعا في وقت سابق الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى الوحدة والعمل معا، واتخاذ موقف معين بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية.

اقرأ المزيد:

وزير الخارجية البريطاني: لا يوجد تصعيد نووي في الأزمة الأوكرانية

الرئيس الصيني يصل إلى موسكو في زيارة رسمية لحل الأزمة الأوكرانية

الرئيس الصيني: نفكر في إيجاد طريقة عقلانية للخروج من الأزمة الأوكرانية

«جامعة الدول العربية»: الأزمة الأوكرانية والتنافس الأمريكي الصيني خطر كبير

روسيا: منفتحون على مقترحات جادة بشأن حل الأزمة الأوكرانية
بقلم أ ش أ