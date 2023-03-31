منظمة معاهدة الأمن الجماعي: تأجيج الصراع في أوكرانيا يهدد أمن العالم

شدد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إيمانجالي تاسماجامبيتوف، على أن تأجيج الصراع في أوكرانيا يهدد بأضرار لا يمكن إصلاحها في نظام الأمن الأوروبي والعالمي بالكامل.

وقال الأمين العام للمنظمة، وفقا لقناة «روسيا اليوم» الإخبارية ، أن التدفق الضخم للأسلحة الأكثر فتكا إلى أوكرانيا يقضي على أي آفاق لمفاوضات السلام.

وأضاف أن الدول الغربية تستمر بشكل منهجي في بناء التجمعات العسكرية وتطوير البنى التحتية العسكرية في المناطق المجاورة للحدود الروسية والبيلاروسية.

وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، قد دعا في وقت سابق الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى الوحدة والعمل معا، واتخاذ موقف معين بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية.