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رئيس الوزراء البولندي: أوكرانيا تطلب شراء 100 مركبة مدرعة روسوماك «IFV»

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أ ش أ
02:22 م | السبت 01 أبريل 2023
رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال

رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي اليوم السبت أن أوكرانيا طلبت 100 مركبة مدرعة لنقل المشاة من طراز روسوماك «IFV» من بولندا.

ونقلت صحيفة «ذا فيرست نيوز البولندية» عن ماتيوس قوله: «اليوم، يوم جيد جدًا للصناعة البولندية تلقينا أمر شراء آخر، من رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، مقابل 100 مركبة مدرعة سيتم تصنيعها هنا، وسيتم دفع تكاليف المركبات من أموال أوروبية ولكن أيضًا من خلال الأموال الأمريكية التي تم منحها لأوكرانيا».

وأضاف: «من المهم أن ندرك أن إنتاج الأسلحة البولندية يتزايد بسرعة، شكرًا أيضًا لأننا تمكنا من الفوز بهذه العقود الإضافية، وهناك عقود مرجحة أخرى من سلوفينيا».

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