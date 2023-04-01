وزير خارجية اليابان يصل الصين لمناقشة الوضع في أوكرانيا

وصل وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، اليوم السبت، إلى العاصمة الصينية (بكين) من أجل إجراء محادثات مع نظيره الصيني «كين جانج».

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أنه من المحتمل أن يعرب هاياشي خلال اجتماعه مع جانج غدا الأحد، عن قلقه العميق إزاء الأنشطة العسكرية الصينية المتزايدة حول اليابان، بما في ذلك بحر الصين الشرقي.. حيث تقع جزر سينكاكو التي تسيطر عليها اليابان وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتطالب بها الصين وتايوان.

مناقشة الوضع في أوكرانيا

وأضافت القناة، أنه من المتحمل أن يناقش الوزيران الوضع في أوكرانيا التي قام رئيس الوزراء الياباني «فوميو كيشيدا» بزيارتها في شهر مارس الماضي، كما من المتوقع أن يحث هاياشي بكين على لعب دور مسئول عقب زيارة الرئيس الصيني «شي جين بينج» إلى موسكو الشهر الماضي.

ويعد هاياشي أول وزير خارجية ياباني يقوم بزيارة الصين منذ شهر ديسمبر عام 2019.