إسبانيا ترحب بموقف الصين المعارض لاستخدام النووي في الأزمة الأوكرانية

رحّب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، بموقف الصين المعارض لاستخدام الأسلحة النووية في الصراع الروسي الأوكراني.

وقال سانشيز، في مؤتمر صحفي عقد بالسفارة الإسبانية في بكين، ونقلت قناة «فرانس 24» مقتطفات منه، إنه ناقش موقف الصين من العملية الروسية في أوكرانيا، خلال اجتماعه مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، ومسؤولين صينيين كبار آخرين، وأكد أنه حث الرئيس الصيني على التحدث مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للاطلاع على وجه النظر الأوكرانية.

ويقوم سانشيز حاليًا بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لإجراء محادثات تهدف إلى تعزيز العلاقات بين بكين ومدريد، وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة من الرئيس الصيني بمناسبة مرور 50 عامًا من العلاقات الدبلوماسية بين مدريد وبكين.