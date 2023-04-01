محافظ أسيوط يستعرض جهود توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار

شارك اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في اجتماع المحافظين برئاسة اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية وذلك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، لمناقشة عدد من الملفات التنموية والخدمية ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من مقر الوزارة واللواء أسامة جاد الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية.

الشوادر والمنافذ

في بداية الاجتماع توجه اللواء هشام آمنة بالشكر والتقدير للمحافظين على جهودهم الكبيرة خلال الفترة الأخيرة فيما يخص تسهيل إقامة الشوادر والمنافذ التي توفر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة للمواطنين.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن الاجتماع تضمن تأكيد وزير التنمية المحلية، أهمية استمرار جهود توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار والتعاون والتنسيق بين كافة أجهزة وجهات الدولة على أرض المحافظات لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من السلع الغذائية طوال شهر رمضان المبارك وحتى بعد عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالعمل على توفير مختلف السلع والمواد الغذائية بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، والتوسع في إقامة المزيد من المعارض والمنافذ على مستوى مختلف محافظات الجمهورية ومتابعة قيام الجهات المعنية بمراقبة وضبط الأسعار.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

كما أكد اللواء هشام آمنة أهمية تقديم كل الدعم والتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فيما يخص توزيع كراتين الأسر الأولى بالرعاية، ضمن مبادرة «كتف بكتف»، التي تحظى برعاية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتاً إلى أهمية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بآلية توزيع كراتين المواد الغذائية لضمان عدم الازدواجية في التوزيع على المواطنين سعياً لتحقيق العدالة، وتغطية أكبر عدد ممكن من غير القادرين، مع التحديث المستمر لقواعد البيانات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية وفقاً لقواعد الحماية الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

منظومة التغذية المدرسية

كما شهد الاجتماع كذلك متابعة توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن العمل على حوكمة الإجراءات المتعلقة بالتغذية المدرسية لتقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب، وتنفيذ تكليفات د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بإنشاء مخازن جديدة لصالح تنفيذ منظومة التغذية المدرسية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

حيث أشاد اللواء هشام آمنة بجهود المحافظات فيما يخص تخصيص عدد من قطع الأراضي لإنشاء مخازن جديدة لتنفيذ منظومة التغذية المدرسية، بحيث تكون كاملة المرافق بما يضمن عمل المنظومة باستمرار دون توقف استعداداً للعام الدراسي القادم، مشيراً إلى أهمية أن تكون الأراضي التي يتم اختيارها مطابقة للمواصفات الفنية المحددة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما وجه الوزير بسرعة انتهاء باقي المحافظات من توفير قطع الأراضي على أرضها بما يحقق أهداف المنظومة وتوجيهات القيادة السياسية وإصدار الموافقات اللازمة لإنشاء المخازن في جميع محافظات الجمهورية .

قانون المحال العامة

كما وجه اللواء هشام آمنة المحافظين باستمرار متابعة تطبيق قانون المحال العامة وإصدار التراخيص بنطاق المحافظات وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة في هذا الشأن وتشجيع المواطنين لتقنين أوضاعهم بما يساهم في دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة، لافتاً إلى أهمية تسهيل عملية الترخيص على المواطنين بدون أي إجراءات معقدة وتوحيد جهة إصدار التراخيص .

لقاءات المواطنين

كما أكد وزير التنمية المحلية على أهمية عقد اللقاءات الدورية بين المحافظين والمواطنين بالمحافظات للاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها بما يساهم فى تحقيق رضا المواطن، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية متابعة إنشاء مراكز السيطرة المُوحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لسرعة الانتهاء من تلك المراكز بجميع المحافظات في التوقيتات المحددة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشدد الوزير على أهمية دفع معدلات العمل في التجهيزات الإنشائية والمعمارية وتذليل أي تحديات للانتهاء منها .

زراعة الأشجار

كما شهد اللقاء كذلك متابعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة «100 مليون شجرة»، حيث أكد اللواء هشام آمنة على متابعة تنفيذ المبادرة و الحفاظ على الأشجار التى يتم زراعتها وعدم التعدي عليها، أو إهمالها سواء على المدى الزمني القريب أو البعيد لتحقيق العائد المرجو في كافة المجالات.