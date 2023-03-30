10 توجيهات من محافظ أسيوط بشأن ضبط الأسواق.. أبرزها التوسع في فتح المعارض

عقدت محافظة أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر مارس، وذلك برئاسة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والذي وجه بضرورة مواجهة محتكري السلع وفتح معارض وتطبيق قانون المحال العامة، فضلا عن مواجهة الزيادة السكانية وتحصيل مستحقات الدولة وتعظيم الإيرادات.

وفيما يلي أبرز توجيهات محافظ أسيوط للقيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء:

- التوسع في فتح معارض ومنافذ أهلا رمضان ومتابعة تنفيذ تلك المعارض، للتأكد من تلبيتها لاحتياجات المواطنين.

- توفير كل السلع الضرورية من «سكر وأرز ومكرونة وزيوت وشاى ولحوم ودواجن» بأسعار مخفضة للمواطنين.

- تكثيف الحملات على الأسواق والتعامل بمنتهى الحسم مع أية محاولة لإخفاء السلع والتعامل الفوري مع أية محاولة للتخزين أو احتكار السلع ومصادرتها فورًا.

- التحفظ على السلع التي يجرى إخفائها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالأسواق، وخاصة السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين اليومية بصورة مباشرة وبيعها في منافذ المحافظة بأسعار مخفضة.

- تكثيف الحملات والمتابعة الميدانية المستمرة، للتأكد من تطبيق قانون المحال العامة وترخيص المحلات.

- تقديم كل التسهيلات اللازمة وتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين من خلال وحدات إصدار التراخيص بالمراكز التكنولوجية.

- سرعة الانتهاء من حصر المحال المرخصة وغير المرخصة بنطاق المحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقانون الجديد.

- تحصيل مستحقات الدولة وتعظيم الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة من خلال تكثيف جهود تطوير المشروعات التابعة للمحافظ وحسن استغلال الأصول المملوكة للمحافظة.

- تكثيف جهود التوعية بخطورة مشكلة الزيادة السكانية وتنفيذ برامج تنظيم الاسرة ورفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على صحة الطفل والأم والأسرة.

- تكثيف أعمال النظافة بالمراكز والاحياء وسرعة نهو الأعمال بمسار محطات رحلة العائلة المقدسة بمركزي أسيوط والقوصية وحي غرب ورفع كل الإشغالات وأكوام وتجمعات القمامة.