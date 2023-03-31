محافظ أسيوط يتابع التشغيل التجريبي لمشروع تجميع مياه الصرف الصحي بدرنكة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس عاطف عزت، رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية، والمهندس عاطف الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، والمهندسة أمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة الموقف التنفيذي والاستعداد للتشغيل التجريبي للمشروعات التي يجري تنفيذها بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

معدلات تنفيذ المشروع

واستعرض اللقاء معدلات التنفيذ في مشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة ضمن مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA، فضلا عن مشروع المعمل المركزي التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والذي يعد أحدث معمل مركزي على مستوى الجمهورية تمهيدا للتشغيل التجريبي له خلال الأيام القادمة.

مياه الصرف الصحي

وأوضح محافظ أسيوط أن مشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة تبلغ تكلفته 148 مليون جنيه ويحقق استفادة لـ10 آلاف نسمة فضلاً عن مليون زائر سنويًا لمسار رحلة العائلة المقدسة بالدير.

ويضم 3 محطات رفع هي (محطة دير درنكة الفرعية - محطة رفع دير درنكة المدمجة - محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية) و21 كيلومتر طولي شبكات انحدار و9 كيلومتر طولي خطوط الطرد، و3 آلاف وصلة منزلية، مشيرًا إلى أن المعمل المركزي الجديد على مساحة 1200 متر بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية، كما يحتوي على أحدث أجهزة لإجراء التحاليل للمياه بهدف إجراء كافة التحاليل المعملية لتنقية مياه الشرب لإمداد المواطنين بالمياه عالية الجودة طبقًا للمعايير والمواصفات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب التي تقرها منظمات الصحة الدولية في قرار وزارة الصحة رقم 458 لسنة 2007.

المعمل المركزي

وأشار المحافظ إلى أهمية المعمل المركزي الذي سيصبح بمثابة معمل مرجعي على مستوى جميع مناطق الشركة باحتوائه على عدد 3 معامل رئيسية ما بين معمل التحاليل والقياسات العضوية ومعمل الكيمياء غير العضوية (المعمل الميكروبيولوجي)، معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم لهذه المشروعات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

وأكد اللواء عصام سعد أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد تطورًا كبيرًا وزيادة غير مسبوقة في معدلات تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة مراكز وقرى المحافظة، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات، وجار استكمال تحقيق تلك الإنجازات لتصبح واقعًا ملموسًا للمواطنين، مؤكدًا حرصه على الانتهاء من المشروعات لدخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها.

من جانبه استعرض المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية، معدلات التنفيذ بالمشروعات التي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمحافظة، لافتًا إلى إنه تم متابعة سير العمل بمشروع المعمل المركزي وما تم به من تطورات تمهيدًا للتشغيل التجريبي، موضحًا أن هذه المرحلة تبدأ بالتدريب على الأجهزة المعملية عن طريق المتخصصين برعاية القابضة للمياه والمعمل المرجعى بالقاهرة، فضلا عن متابعة مشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة لاستلامه مبدئيًا.

بينما أكد المهندس علي شرقاوي اهتمام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط بمنظومة المعامل وجودة مياه الشرب وتزويدها بأحدث تكنولوجيات أجهزة التحاليل وأفضل الكوادر البشرية لضبط وتوكيد جودة المياه المنتجة وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.