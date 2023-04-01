أستاذ فقه لقناة الناس: منع المرأة من العمل غير موجود بالإسلام (فيديو)

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، إن الإسلام كرم المرأة تكريما كبيرا، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمرنا بعدم التفرقة بين الأبناء سواء إناث أو ذكور.

العمل والمشاركة في بناء الحضارة

وتابع تمام، خلال حلقة برنامج «حواء»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم السبت: «هناك إشكالية مفهومة بصورة خطأ عند الناس، إن الست ملهاش غير بيت زوجها، ومن بيت زوجها إلى قبرها، طبعا مفيش أي حاجة في الدين بتقول كده، ده القرآن الكريم جعل المكوث في البيت عقوبة للمرأة عندما تأتي بالفحشاء، وهذا ليس من باب الأصل؛ فالأصل هو العمل والمشاركة في بناء الحضارة وعمارة الأرض والتربية والتعليم وحتى في الجهاد».

واستشهد بقول الله سبحانه وتعالى: «وَٱلَّٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.