مسلسل ضرب نار الحلقة 9.. وفاة سهير المرشدي وخلاف بين مهرة وجابر بسبب سلاح

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 9 وفاة سهير المرشدي وخلاف مهرة وجابر بسبب سلاح، وانتهت الأحداث المثيرة بهروب جابر الكوماندا الذي يؤدي دوره الفنان أحمد العوضي من الشرطة، في نفس اللحظة التي أبلغوه فيها بوفاة والدته، وتبدأ مطاردته لتورطه في تجارة الأدوية المغشوشة والمهربة.

مسلسل ضرب نار الحلقة 9

وشهدت الحلقة التاسعة من مسلسل ضرب نار شكوكا كبيرة انتابت مهرة التي تقوم بدورها ياسمين عبدالعزيز بعدما وجدت سلاحًا ناريًا وأموالًا كثيرة في ملابس زوجها جابر الكوماندا أحمد العوضي، حيث ساورتها شكوك عديدة حول عمله وما يخفيه.

خلاف مهرة وجابر بسبب سلاح

ونشب خلاف بين الكوماندا وصديقه الرافعي، بعدما علم بعمله غير القانوني، وهدده بفيدوهات له وهو يوزع الأدوية المضروبة على الصيدليات، ليدخل بعدها في حالة هياج تام.

وفاة سهير المرشدي

وشهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 9، وفاة سهير المرشدي والدة جابر الكوماندا الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد العوضي، بعد الحزن الشديد الذي عاشته في غياب ابنها عن قريتهم بمحافظة سوهاج، بسبب أزمة الثأر التي لاحقته منذ الحلقات الأولى للعمل الدرامي.

وكان آخر مشهد لها قبل أن تعثر العائلة على جثتها في أحد الأراضي الزراعية، بينها وبين فتحية التي سألتها عن سبب قيامها من مكانها رغم المرض الذي تعاني منها، فقالت: «كلي أنتي يا فتحية بالهنا والشفا.. بدعيلك يا بنتي يجعلك مستورة دنيا وآخرة».

وحين سألتها فتحية عن وجهتها، وحذرتها أن قلبها لا يتحمل الحركة، قالت والدة جابر الكوماندا: «أهو اتحمل خلاص واتحرك، حد قالك يا بنتي إن أنا وقعت، أنا سامعاه وريحاله، رايحة أشوف وش ربنا وخضاره، اسمعي الكلام يا بنت مش هقع، الأرض بتنادي عليا، بتقولي تعالي يا صديقة».

وبعد مرور ثوانٍ قليلة، عثرت فتحية على «صديقة» داخل الأرض الزراعية جثة هامدة، ثم قام «عبيد» شقيق جابر الكوماندا بالاتصال عليه ليبلغه بخبر وفاة والدته، وظهرت ملامح الصدمة عليه، لكن في ذات الوقت سمع صوت الطرق على باب منزله، واكتشف أن الحكومة جاءت لتقبض عليه، ليفر هاربًا من شرفة المنزل.