‎مسلسل ضرب نار الحلقة 10.. «جابر الكوماندا» يسعى لحضور جنازة والدته

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل ضرب نار بداية مطاردة الشرطة للفنان أحمد العوضي، الذي يلعب دور «جابر الكوماندا»، بعدما اكتشفت أنه نجح في كسب الكثير من الأموال نتاج بيعه وتوزيعه للأدوية المغشوشة والمجدولة التي لا تباع في الصيدليات إلا بروشتة معتمدة من طبيب.

وفاة والدة جابر في مسلسل ضرب نار الحلقة 10

وفي أحداث مسلسل ضرب نار يخرج «جابر» عن شعوره بعدما عرف حقيقة تلك العقاقير، ونشبت مشاجرة حادة بينه وبين «سامي»، وأخبره بأنه لن يكمل في هذا العمل أو غش الناس، ليصل لسامي بلاغ بأن إحدى الصيدليات جرى تشميعها، وهرب في أعقابها جابر بعد أن عرف بأن والدته قد توفيت أثناء مجيئ الشرطة للقبض عليه.

جابر يسعي للعودة لحضور جنازة والدته

وفي الحلقة العاشرة من مسلسل ضرب نار، يسعى جابر بكل ما أوتي من قوة للعودة مرة أخرى من أجل حضور جنازة والدته بعدما وافتها المنية خلال مجيئ الشرطة للقبض عليه بتهمة الاتجار في العقاقير المغشوشة، لتشتعل الأحداث.

تُعرض الحلقة العاشرة من مسلسل ضرب نار في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ويعاد المسلسل الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، وتعرض أيضًا عبر منصة WATCH IT.

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.