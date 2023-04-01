مسلسل ضرب نار.. هل تطلب مهرة الطلاق من جابر بعد هروبه من الشرطة؟

تشهد الحلقة 10 من مسلسل ضرب نار، أحداثًا ساخنة للغاية، خاصة بعد اكتشاف «الكوماندا» الذي يجسد شخصيته أحمد العوضي أنه كان يقوم بتوزيع أدوية مغشوشة على الصيدليات، ومن ثم مطاردة الشرطة له ومحاولاته للهروب منها، وينتظر الجميع مصير «مهرة» التي تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز مع الكوماندا خاصة بعد اكتشافها حقيقة زوجها، هل ستستمر معه أم تقرر الانفصال؟

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

وتُعرض الحلقة 10 من مسلسل ضرب نار في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، على أن يعاد المسلسل في الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.