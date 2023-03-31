مسلسل ضرب نار الحلقة 9.. مشادة بين «مهرة» و«جابر» بعد معرفتها حمله للسلاح

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 9 مشادة كلامية بين «مهرة» ياسمين عبد العزيز و«جابر» أحمد العوضي بعد معرفتها بالسلاح الذي في حوزته، فضلا عن المال الذي يضعه في الدولاب، وتسأله إذا كان يعمل في شيء غير مشروع، ولكنه يرد عليها أن عليها أن تصدقه، وأنه لم يفعل أي شيء، وأن السلاح ما هو إلى ورث عن جده.

أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 9

كما شهد مسلسل ضرب نار في الحلقة 9 مرض «صديقة» الفنانة سهير المرشدي والدة «جابر» بعد الإغماءة التي تعرضت لها أمس، وقيامها من سريرها للذهاب إلى الأرض، لأن روحها فيها، وبعد رؤيتها للزرع، تقع على الأرض وسط الأرض وتتوفي في الحال، وسط صدمة أولادها «عبيد» تامر مجدي و«فتحية» تيسير عبد العزيز.

موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار على قناة ON في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الإتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.