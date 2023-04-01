إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق «حوش عيسى - دمنهور»، ونقل المصابون إلى مستشفى حوش عيسى العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطارا إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق حوش عيسى دمنهور، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة وجاري عمل الإسعافات الأولية داخل مستشفى حوش عيسى وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد أسماء مصابي الحادث

أسفر الحادث عن إصابة كل من « ندى. م. ا»، 22 سنة، مقيمة حوش عيسى، مصابة باشتباه مابعد الارتجاج، «نور. م. ا»، 25 سنة، مصابة بجرح قطعي بالرأس، «محروس ط. ع»، 45 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه مابعد الارتجاج، « سناء ص. ح»، 22 سنة، مصابة بكدمات متفرقة من الجسم، جميعهم مقيمين مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

عمل الإسعافات الأولية للمصابين

ونقل المصابون جميعاً إلى مستشفى حوش عيسى العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.