«الصحة العراقية»: 515 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية

أعلنت وزارة الصحة العراقية، حصيلة حالات الاختناق جرّاء العاصفة الترابية الأخيرة، فيما أشارت إلى أن وزير الصحة يتابع عن كثب تقديم الخدمات الصحية للمصابين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر، إن مؤسسات وزارة الصحة في بغداد والمحافظات، استقبلت أكثر من 515 حالة اختناق مختلفة الشدة جراء العاصفة الترابية التي شهدتها مناطق في البلاد أمس، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

تقديم الرعاية الصحية اللازمة

وأشار إلى أنه جرى تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم بمتابعة من وزير الصحة صالح الحسناوي وغالبيتهم غادروا المستشفيات، مؤكدا عدم تسجيل أي حالة وفاة مع استنفار مستمر لسيارات الإسعاف.