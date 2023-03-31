العراق: اعتقال 3 متهمين بالإرهاب في محافظة ميسان

أعلنت قيادة عمليات ميسان في العراق، القبض على 3 متهمين بالإرهاب وضبط كمية من الأسلحة والأعتدة في قضاء القلعة والمجر.

وذكرت للقيادة - في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز العراقية» ، اليوم الجمعة، أن «قوة من اللواء السابع والتسعين التابع لقيادة العمليات تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين وفق احكام المادة 4/ إرهاب من القانون العراقي، فضلاً عن مصادرة كميات من الأسلحة والأعتدة غير المرخصة في عمليات منفصلة بقضاء القلعة والمجر».

وأشار البيان، إلى تسليم المتهمين والمضبوطات إلى جهة الطلب أصوليًا.