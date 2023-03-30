ارتفاع 1% في أسعار البترول العالمية بسبب أزمة انخفاض صادرات العراق

حققت أسعار البترول العالمية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 1% خلال تعاملات اليوم الخميس، والتي جاءت نظرا لانخفاض مخزونات الخام الأمريكية وتوقف الصادرات من إقليم كردستان العراق، وهو ما جاء بالإضافة إلى انخفاض الإمدادات الروسية بشكل أقل من المتوقع.

ارتفاع خام غرب تكساس بـ 1.2%

ووفق تقارير البورصات العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا، بما يعادل 0.75 % ليسجل 78.87 دولار للبرميل، كما ارتفاع خام غرب تكساس الأمريكي بقيمة 87 سنتا أي بنسبة 1.2%، إلى 73.84 دولار للبرميل.

وجاءت بيانات من شركات منتجة للنفط بأنها أوقفت أو قلصت الإنتاج في عدد من حقول النفط بإقليم كردستان شبه المستقل بشمال العراق بعد وقف تصدير الخام من خط أنابيب بشمال العراق، مع توقع مزيد من حالات التعطل في المستقبل، وهو ما ساهم في زيادة الأسعار.

وأعلن العراق في وقت سابق، اضطراره إلى وقف تصدير نحو 450 ألف برميل يوميا من النفط الخام، أو ما يعادل 0.5% من إمدادات النفط العالمية، من إقليم كردستان يوم السبت عبر خط أنابيب يمتد من حقوله النفطية في شمال كركوك إلى تركيا.

سياسية دائمة في القريب العاجل

وأشار المحللون، إلى أن التغييرات في السياسة الداخلية للعراق قد تؤدي إلى تسوية سياسية دائمة في القريب العاجل، ولفتوا إلى أنه وفق التقديرات قد تزيد تدفقات خطوط الأنابيب بنحو 200 ألف برميل يوميا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير لها أمس، إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت على غير المتوقع في الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها في عامين، حيث انخفضت مخزونات الخام 7.5 مليون برميل بينما كان المحللون يتوقعون في استطلاع لرويترز زيادة 100 ألف برميل.