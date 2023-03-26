حدث ليلا.. زلزال في العراق ومصرع شاب بطلق ناري في العياط

تنشر «الوطن» لمتابعيها أهم وأبرز الأحداث التي وقعت خلال الساعات القليلة الماضية في مصر والوطن العربي والعالم، في السطور التالية.

زلزال في العراق وبوليفيا

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر منطقة سان كريستوبال في بوليفيا بقارة أمريكا الجنوبية، اليوم الأحد.

كما أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر في محافظة ميسان.

مصرع شاب بطلق ناري في العياط

فقد فلاح حياته خلال العبث بسلاح والده الناري «مرخص» داخل المنزل بإحدى قرى العياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

حبس 4 أشخاص لإتجارهم بالحشيش والهيدرو

قررت جهات التحقيق حبس متهمين لإتجارهم بالمواد المخدرة بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي لمعاينتها وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

إصابة 5 إثر انقلاب ميكروباص وملاكي في المنيا

أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي تمناية بالطريق الزراعي السريع في محافظة المنيا، كما أصيب اثنان إثر انقلاب ميكروباص بالصحراوي الشرقي في مركز ملوي.