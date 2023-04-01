موعد صرف العلاوة الدورية ٢٠٢٣ للموظفين بعد قرار تعجيل الاستحقاق

يظل موعد صرف العلاوة الدورية ٢٠٢٣ للموظفين بعد قرار تعجيل موعد الاستحقاق محل اهتمامات قطاعات واسعة من المستفيدين، ويضم الجهاز الإداري للدولة قرابة 6 ملايين عامل، من المقرر أن ترتفع مرتباتهم مع حلول موعد صرف العلاوة الدورية ٢٠٢٣ للموظفين بعد قرار تعجيل موعد الاستحقاق.

موعد صرف العلاوة الدورية

يأتي اهتمام موظفي الدولة بـ موعد صرف العلاوة الدورية ٢٠٢٣ للموظفين بعد قرار تعجيل موعد الاستحقاق، بعدتصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 18 لسنه 2023، وينص على تعجيل صرف العلاوات الدورية وإعطاء علاوة خاصة للأشخاص غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تقديم منحة خاصة للموظفين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع زيادة الحوافز الإضافية وكذلك معاشات كل من المواطنين المدنيين والعسكريين أيضاً.

موعد صرف العلاوة الدورية ٢٠٢٣ للموظفين بعد قرار تعجيل موعد الاستحقاق

يتلخص القانون، في صرف علاوة دورية على النحو التالي:

- صرف علاوة 8% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

- صرف مبلغ 125 جنيه شهريا حدا أدنى للعلاوة الدورية المقررة في 31 مارس 2023.

- بموجب القانون، ستصبح العلاوة الدورية جزء من الأجر الوظيفي دون المساس بنص المادة رقم 37 الذي ينص على استحقاق العلاوة الدورية الثانوية.

مرتبات شهر أبريل 2023

وترتفع مرتبات موظفي الدولة اعتبارًا من مرتبات شهر أبريل الجاري، ويمكن عبر التعرف على هيكل الأجور الجديد حساب مرتبك بعد الزيادة بالدرجات المالية المختلفة.

وتعتزم وزارة المالية رفع الحد الأدني للأجور ليصبح راتب موظفي الدرجة السادسة 3500 بدلاً من 3000 جنيه، تنفيذاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفع الحد الأدني لأجور العاملين في الجهاز الدولة

جدول الأجور الجديد بالدرجة المالية

يأتي جدول الأجور لموظفي الجهاز الاداري للدولة كالتالي:

- موظفي الدرجة السادسة 3500 بدلا من 3000 جنيه بواقع زيادة 500 جنيها.

- موظفي الدرجة الثالثة النوعية 5000 جنيه.

- موظفي درجة الماجستير 6000 جنيه.

- موظفي درجة الدكتوراة 7000 جنيه شهريا.