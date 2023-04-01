عودة الطوابير أمام محطات الوقود في فرنسا بعد إضراب عمال مصافي النفط

لا يزال العديد من الفرنسيين يواجهون أزمة نقص الوقود فى محطاتها، خاصة في منطقة «إيل دو فرانس» شمال وسط فرنسا، نتيجة إضراب العاملين في المصافي ومستودعات النفط ضد قانون إصلاح نظام التقاعد، وهو الأمر الذي ينذر بعودة طوابير طويلة من الانتظار أمام محطات الوقود.

فمنذ أشهر، تشهد فرنسا حراكا اجتماعيا وإضرابات في العديد من قطاعات الدولة، وانضم موظفو مصافي النفط إلى تلك الإضرابات ضد إصلاح نظام التقاعد، ما أدى إلى تعطيل إمداد محطات الوقود في فرنسا.

240 محطة وقود تعاني من تعطل خدماتها

وتصطف السيارات في محطات الوقود بعدة كيلومترات، إذ أن 240 محطة وقود تعاني من تعطل خدماتها بشكل كلي في البلاد و1054 محطة تتعطل بشكل جزئي، وفقا لآخر الاحصائيات.

كما أن 11.2 من محطات الوقود في البلاد ينقص فيها منتج واحد على الأقل من الوقود، وتعاني منطقة إيل دو فرانس من أزمة نقص الوقود بشكل أكبر، حيث ينقص في «فال دو مارن» وتتأثر بنقص نوع واحد على الأقل من الوقود «البنزين أو الديزل»، وفي منطقة إيسون ينقص الوقود بنسبة 42.3 %، أما في باريس ينقص الوقود بنسبة 32.7 %.

ومثلما حدث في أكتوبر الماضي، إذ شهدت فرنسا أيضا أزمة وقود كبيرة، تتفاوت نسبة نقص الوقود من منطقة إلى أخرى والوضع يتحسن في غرب البلادوبالتالي، سجل إقليم «لوار الأطلسي» الفرنسي وهي المنطقة الأكثر تضررا في بداية الأسبوع، انخفاضا كبيرا في النقص مع أقل من 20% من المحطات تعاني نقصا.

وفي «إيل دو فرانس»، تعطل الإمداد من مصفاتين استراتيجيتين لعدة أيام، وهما مصفاة تابعة لـ«إيسو - إكسون موبيل» والأخرى تابعة لـ«توتال انرجي»، لكن مخزونهما من الوقود ممتلئ، وجدد عمال المصفاة الأولى إضرابهم من يوم الأربعاء الماضي وحتى اليوم الحادي العشر من الحشد لتظاهرات ضد قانون التقاعد، المقرر في 6 أبريل، لكن النقابات وافقت على إمداد المحطات بكمية صغيرة من الوقود.

والوضع متوتر أيضا في بعض مقاطعات في غرب البلاد وفي الجنوب الشرقي، إذ أن أكثر من 30% من المحطات تعاني من نقص منتج واحد على الأقل من الوقود وأكثر من 20% من المحطات فارغة تماما، وفقا لبيانات حكومية.

وحاليا، اثنان من أصل ست مصافي تعمل في فرنسا، ومع ذلك، فإن المصافي التى يتوقف العمل بها يمكن إمداد المحطات بمخزوناتهم بشكل متقطع وفقا لحركة الإضراب.

الوضع متوتر في بعض مقاطعات في غرب البلاد

وانطلقت يوم الثلاثاء الماضي، مسيرات حاشدة في العاصمة الفرنسية باريس وفي أنحاء البلاد، لليوم العاشر من المظاهرات والاحتجاجات بدعوة من الاتحاد النقابي، ضد قانون إصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، الذي لا يحظى بشعبية بين المواطنين.

كما بدأ عمال في قطاعات حيوية في الدولة، كالنفط والطاقة والنقل والتعليم، عدة إضرابات في إطار هذا الحراك الشعبي ضد قانون التقاعد الذي تم اعتماده دون تصويت برلماني، الأمر الذي أجج غضب الشارع الفرنسي.