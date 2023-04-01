شباب قنا يقطعون مسافة 700 كيلو متر لمؤازرة النادي الأهلي أمام الهلال السوداني

سافر عدد كبير من مشجعي نادي الأهلي من أبناء محافظة قنا، لحضور مباراة الفريق من الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا لمؤازرة الفريق في المباراة المصيرية لفريق النادي الأهالي.

مباراة الأهلي والهلال السوداني

واستقل الشباب القطار الروسي من محطة مدينة قنا، مساء أمس الجمعة، ووصلوا صباح اليوم، لمحطة القاهرة، قاطعين مسافة نحو 700 كيلو، ودخلوا الاستعداد بالتذاكر التي حصلوا عليها لحضور المباراة بين فريقي الأهلي والهلال السوداني.

وقال عبدالله معتوق، أحد الشباب المشاركين لـ«الوطن»، إن الشباب استقلوا القطار والآن هم في الاستعداد لتشجيع لتعبئة فريق الأهالي الذي يشجعونه للفوز بفارق كبير على فريق الهلال السوداني، للصعود الدور التالي في بطولة دور أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي والهلال السوداني

وتابع أننا نحمل صورة صديقنا الذي توفي منذ أشهر، وهو أحد كبار المشجعين للنادي الأهلي في قنا لكي نرفعها خلال فوز النادي على الهلال السوداني في استاد القاهرة الرياضي.

ومن المقرر أن يحضر 50 ألف من جماهير النادي الأهلي في استاد القاهرة، ينتظرون المباراة القوية التي تجمع الفريق اليوم مع فريق الهلال السوداني، من أجل التأهل إلى الدور القادم من البطولة، عن طريق الفوز بفارق كبير.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة في استاد القاهرة الدولي، وفتحت المقاهي في المحافظات أبوابها أمام الجماهير لمتابعة المباراة على القنوات الناقلة للمباراة.