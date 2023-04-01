أماكن شراء مكونات كعك العيد في محافظة سوهاج.. «أسعار على قد الإيد»

انتهت العشر أيام الأولى من شهر رمضان المبارك ليقترب عيد الفطر المبارك، ليبدأ المواطنون بالاستعداد للعيد الذي يتميز بإعداد مخبوزات العيد خاصة بصعيد مصر والتى تطلق عليه «خبيز العيد» ويضم البسكويت والكحك «الناعم» والغريبة والبتيفور، فضلا عن إضافة الكوكيز واللانكشير والسابلية حديثا.

تعد أولى خطوات تجهيز خبيز عيد الفطر المبارك شراء مستلزمات الخبيز من السكر والسمن والزيت والدقيق والخميرة وغيرها من مكونات الإعداد لصناعة المخبوزات، والتى يحرص الغالبية على إعدادها، فضلا عن اختيار أفضل الخامات بأفضل الأسعار دون إرهاق لميزانية الأسرة.

أماكن بيع مستلزمات كحك العيد

وتنشر «الوطن» أماكن بيع مستلزمات مخبوزات العيد بمحافظة سوهاج، بأسعار جملة وأسعار مخفضة، وفقا لوزارة التموين بمحافظة سوهاج.

تضم منافذ معرض أهلا رمضان المنتشرة بمحافظة سوهاج، وتخطى عددها 78 منفذا ثابتا ومتحركا ما بين مدينة سوهاج والمراكز التابعة، السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل حتى 35% بينها السكر والدقيق والسمن والزيت.

زيادة منافذ أهلا رمضان

وأوضح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، أنه يمكن للوحدات المحلية طلب فرع أو منفذ لمعرض أهلا رمضان بالقرية أو المركز عبر تقديم طلب بذلك، ليضم المنفذ الأسعار الأساسية.

أماكن بيع السلع المخفضة بسوهاج

وأضاف أن هناك أماكن بيع الجملة والنصف جملة بمدينة سوهاج بميادين الشهيد عبد المنعم رياض والعارف والشركة المصرية التي تنشر فروعها بكل مراكز المحافظة، حيث توفر جميعها السكر والزيت والدقيق بأسعار جملة للمواطنين، بالإضافة للمنافذ المتحركة لمبادرات بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة من بينها مبادرة أمان وكلنا واحد.