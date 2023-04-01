مقتل 18 شخصا إثر عواصف وأعاصير تضرب الولايات المتحدة الأمريكية

لقي ما لا يقل عن 18 شخصا مصرعهم في عواصف وأعاصير تضرب الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وتضرب أعاصير خمس ولايات أمريكية وتم نقل المئات إلى المستشفى جراء إعصار قوي ضرب الغرب الأوسط والجنوب ليلة الجمعة.

وتم تسجيل الأعاصير في ولايات مثل أركنساس وميسيسيبي وأيوا وتينيسي وإلينوي وويسكونسن، حيث يعيش أكثر من 28 مليون شخص في المنطقة التي كان التحذير من الإعصار ساريا حتى مساء الجمعة، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية بحسب قناة «روسيا اليوم».

مصرع خمسة أشخاص في ولاية أركنساس

ومن بين الضحايا لقي خمسة أشخاص مصرعهم في ولاية أركنساس وثلاثة في إنديانا وواحد في إلينوي وواحد في ألاباما.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن مدينة ليتل روك، المركز الإداري والمدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أركنساس، تضررت بشدة يوم الجمعة الماضي، وتعرض العديد من المنازل لأضرار أو دمار.

وأعلنت حاكمة أركنساس سارة ساندرز، حالة الطوارئ في الولاية، قائلة إن السلطات لن تدخر أي موارد لحصر أضرار الولاية، ونشرت الحرس الوطني للمساعدة في حصر تداعيات الكارثة.