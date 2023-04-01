إعصار يتسبب في انهيار سقف مسرح خلال حفل موسيقي بأمريكا «فيديو»

ضرب إعصار مدينة بلفيدير بولاية إلينوي الأمريكية وتسبب في سقوط سقف مسرح أثناء حفل موسيقي لفريق «موربيد أنجيل»، وتسبب في مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 28 بجروح، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

وذكرت القناة أنه جاء مئات الأشخاص إلى مسرح أبولو بالمدينة لمشاهدة حفل موسيقي لفريق «موربيد أنجيل» وانهار السقف فوقهم، وذكر مكتب رئيسة شرطة مقاطعة بون، أنه تم استدعاء العديد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

انهيار سقف مسرح في مدينة بلڤيدير بولاية #الينوي الأمريكية خلال حفل موسيقي نتج عنه عدد كبير من الإصابات المتوسطة والخطيرة pic.twitter.com/4LPBObMl8b — أحداث عالمية (@video_00) April 1, 2023

إعصار ولاية أركنساس يقتل شخصين ويصيب 50 جريحا

وكتب محافظ ولاية إلينوي على «تويتر»، قائلا: «إن إداراتي تتابع عن كثب التطورات بعد انهيار سقف في مسرح أبولو اليوم في بلفيدير».

وضرب إعصار ولاية أركنساس جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، وتسبب في مصرع شخصين ونقل أكثر من 50 شخصاً إلى المستشفيات، وأعلنت حاكمة الولاية، سارة هاكابي ساندرز حالة الطوارئ في ولايتها حاشدة الحرس الوطني.