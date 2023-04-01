رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

إعصار يتسبب في انهيار سقف مسرح خلال حفل موسيقي بأمريكا «فيديو»

كتب:

أحمد عادل موسى
11:30 ص | السبت 01 أبريل 2023
مبنى مسرح أبولو في أمريكا

مبنى مسرح أبولو في أمريكا

ضرب إعصار مدينة بلفيدير بولاية إلينوي الأمريكية وتسبب في سقوط سقف مسرح أثناء حفل موسيقي لفريق «موربيد أنجيل»، وتسبب في مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 28 بجروح، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

وذكرت القناة أنه جاء مئات الأشخاص إلى مسرح أبولو بالمدينة لمشاهدة حفل موسيقي لفريق «موربيد أنجيل» وانهار السقف فوقهم، وذكر مكتب رئيسة شرطة مقاطعة بون، أنه تم استدعاء العديد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

إعصار ولاية أركنساس يقتل شخصين ويصيب 50 جريحا

وكتب محافظ ولاية إلينوي على «تويتر»، قائلا: «إن إداراتي تتابع عن كثب التطورات بعد انهيار سقف في مسرح أبولو اليوم في بلفيدير».

وضرب إعصار ولاية أركنساس جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، وتسبب في مصرع شخصين ونقل أكثر من 50 شخصاً إلى المستشفيات، وأعلنت حاكمة الولاية، سارة هاكابي ساندرز حالة الطوارئ في ولايتها حاشدة الحرس الوطني.

اقرأ المزيد:

تفاصيل إقامة حفل موسيقي لشركة عالمية في معبد حتشبسوت بالأقصر

فريق موسيقي بجامعة حلوان يشارك في حفل افتتاح مؤتمر الشباب بقمة المناخ

صور مؤثرة تظهر حجم الدمار الناجم عن إعصار ميسيسيبي.. كارثة مفجعة

ارتفاع عدد قتلى إعصار ميسيسيبي وإصابة العشرات.. بايدن يعلن الطوارئ

أكثر من 25 قتيلا ودمار واسع بسبب «إعصار ميسيسبي»

هل يقع صراع عسكري بين الولايات المتحدة والصين قريبا؟
بقلم أحمد عادل موسى