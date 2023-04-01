ارتفاع ضحايا إعصار ولاية أركنساس الأمريكية إلى 3 قتلى و600 مصاب

قالت حاكمة ولاية أركنساس، سارة هاكابي ساندرز، إنَّ الولاية تعرضت لأضرار جسيمة عقب ضرب إعصار منطقة نورث ليتل روك، وتسبب في إصابة أكثر من 600 شخص ومقتل نحو 3 أشخاص، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

حالة طوارئ في الولاية

وأعلنت ساندرز، حالة الطوارئ في الولاية حاشدة الحرس الوطني، كما تعهدت بأن السلطات لن تدخر أي موارد لإعادة إعمار ما دمره الإعصار، وأثر الإعصار على جزء كبير الواقع علي الجزء الأوسط من الولاية، تحديداً في منطقة ليتل روك الأكثر اكتظاظاً بالسكان وضواحيها، إذ قتل تضرر ودُمر العديد من المنازل.

من جانبه، قال عمدة ميدنة ليتل روك، فرانك سكوت جونيور، إنَّ عربيات الإسعاف نقلت نحو 24 شخصًا إلى المستشفى لاتخاذ العلاج اللازم، وطلب من الحرس الوطني أن يمدّ يد العون كما طلب من السكان أن يبتعدوا عن المناطق المتضررة.