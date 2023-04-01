بدء الحلقة العاشرة من مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي بعد قليل

من المقرر أن تنطلق الحلقة العاشرة من مسلسل ضرب نار بعد قليل، بعدما شهدت الحلقة 9 من مسلسل ضرب نار أحداثا شيقة بين أبطال العمل، حيث شهدت الحلقة مشادة كلامية بين «مهرة» التي تؤدي دورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وزوجها «جابر الكوماندا»، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد العوضي، بعدما اكتشفت بأنه يحمل السلاح وتلاحقه الشرطة، كما شهدت حلقة أمس وفاة والدة «جابر الكوماندا» التي تؤدي دورها الفنانة الكبيرة سهير المرشدي.

موعد مسلسل ضرب نار الحلقة 10 الليلة

مواعيد عرض الحلقة 10 مسلسل ضرب نار على قناة أون اليوم تكون الساعة 10 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، وتنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.

قصة مسلسل ضرب نار

وتدور قصة مسلسل ضرب نار حول «مهرة» التي تقوم بدورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز تؤجر مسكن لـ«جابر» الذي يقوم بدوره أحمد العوضي مقابل مبلغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان على بعضهما البعض ويحدث تقاربًا، وتتوج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان ويقوم بدوره ماجد المصري، يتميز بالسطوة والنفوذ، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.