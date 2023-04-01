يبحث الأطفال وأسرهم عن موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي، خاصة لمن لم يتمكن من مشاهدة العرض الأول للمسلسل الذي يعتبر أبرز مسلسلا أطفال هذا الموسم، ويتميز بترجمته للغة الإشارة.

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي

وبالنسبة لـموعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي فيكون في الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي، بينما العرض الأول في الساعة الـ6:15 مساءً، ويذاع مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني حصريًا على قناة DMC إضافة إلى منصة «Watch IT».

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي

وبعد معرفة موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي، فيجب أن تعلم أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قرّرت عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل وذلك لأول مرة في مسلسل كامل للأطفال.