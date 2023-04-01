يبحث الجمهور عن مواعيد مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي في رمضان 2023، وذلك بعد أحداث الحلقة الأخيرة، إذ خاض «يحيى» مغامرة جديدة كشف فيها معلومات جديدة عن حياة المصريين القدماء، وأنقذ صديقه الدكتور «عصام» من تهمة خطف صديق ابن الملك، بأن أخبرهم عن مكانه، كما أشار إلى أن هناك حارسًا في القصر ليس بمحل الثقة، وهو الذي بدل الرسالة التي كانت من المفترض أن تصل للملك بأخرى.

مواعيد مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي في رمضان 2023

وكشفت شبكة قنوات«DMC»، مواعيد مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، حيث يٌعرض المسلسل الموجه للأطفال، في الساعة الـ6:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي، ويذاع مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني حصريًا على قناة DMC إضافة إلى منصة «Watch IT».

ومسلسل يحيى وكنوز، بطولة عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، وخالد سليم، وأحمد العوضي، وأحمد صلاح حسني، وإسلام جمال، ومحمد ثروت.

قصة مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي في رمضان 2023

وبعد معرفة مواعيد مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي في رمضان 2023، إليكم قصة المسلسل حيث يعرض الجزء الثاني بعنوان «سر البردية»، ويستعرض من خلال الحلقات معلومات عديدة عن الحضارة المصرية القديمة.

وقرّرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل.