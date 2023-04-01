يناقش مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 10، سؤال ماذا سيفعل يحيى مع الحارث غير الثقة؟، بعد أن خاض «يحيى» مغامرة جديدة كشف فيها معلومات عن حياة المصريين القدماء، وذلك في الحلقة 9 من مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني، الذي يعرض على قناة DMC خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 10.. ماذا سيفعل يحيى مع الحارث غير الثقة؟

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 10، الذي يجيب عن ماذا سيفعل يحيى مع الحارث غير الثقة، تضمن إنقاذ «يحيى» لصديقه الدكتور «عصام» من تهمة خطف صديق ابن الملك، حيث أخبرهم عن مكان خطفه، كما أشار إلى أن هناك حارسًا في القصر ليس بمحل الثقة، وهو الذي بدل الرسالة التي كانت من المفترض أن تصل للملك بأخرى.

يُعرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة «dmc دراما» في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا في الـ1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضًا على منصة Watch IT.

أبطال مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 10

وسنعرف اليوم في مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 10، ماذا سيفعل يحيى مع الحارث غير الثقة؟، ومسلسل يحيى وكنوز مسلسل أطفال، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسنى ومحمد ثروت وإسلام جمال.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قررت عرض المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم متابعة المسلسل.