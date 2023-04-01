إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بـ«صحراوي البحيرة»

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم نتيجة وقوع حادث بين سيارتين نقل بطريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر المحضر اللازم.

وقوع حادث تصادم بين سيارتين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من « صلاح ا. م»، 62 عاما، مقيم القاهرة، «عمرو م. م»، 30 عاما، مقيم الدقهلية، «رزق م. ر»، 45 عاما، مقيم المنصورة، «حسن. ا»، 24 عاما، مقيم المنصورة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

عمل الفحوصات الطبية للمصابين

ونقل المصابون جميعاً إلى مستشفى وادي النطرون بمحافظة البحيرة لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.