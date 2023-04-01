مسلسل رسالة الإمام الحلقة العاشرة.. النيران تلتهم غرفة الشافعي

سردت الحلقة العاشرة من مسلسل رسالة الإمام الشافعي، بطولة الفنان خالد النبوي، تطورا جديدا في الأحداث، إذ استطاع ابن الإمام الشافعي خالد النبوي، أن ينقذ الكتابات والرسائل التي قام بتجميعها ليث بن سعد وذلك بعد أن اشتعلت النيران بغرفة النوم الخاصة بالإمام في غفوة نوم أثناء تدوينه كتابته.

مسلسل رسالة الإمام الشافعي الحلقة العاشرة

كما كشفت خالد النبوي ضمن الحلقة العاشرة من مسلسل رسالة الإمام الشافعي، عن موقف خال هند «سلمى أبو ضيف»، الذي قرر زواجها من شقيق زوجها الذي توفي، وظهر خلال الحلقة بمشهد يحاول فيه أن يقنعها بعد انتهاء العدة الخاصة بها.

ما من هند إلا أن ترفض وتقوم ببعث رسالة لحبيبها عمرو «رامز أمير» لتبلغه بأن خالها يريد أن يزوجها من شقيق زوجها الراحل.

طريقة تعامل الشافعي مع الأطفال

كما تناولت الحلقة العاشرة من مسلسل رسالة الإمام طريقة تعامله مع الأطفال رغم أخطائهم الجسيمة، حيث ظهر الإمام في أحد المشاهد وهو يتعامل مع طفل سارق بكل لطف وينصحه بعدم تكرار خطيئة السرقة ويقرر تبنيه بعد أن علم أنه يتيم.