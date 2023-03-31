سلمى أبو ضيف عن مسلسل رسالة الإمام: كنت قلقة من أول مشاركة لي في عمل تاريخي

كشفت الفنانة سلمى أبوضيف، عن قلقها من أداء دورها بمسلسل رسالة الإمام، كونها المرة الأولى التي تشارك فيها بعمل تاريخي بهذا الحجم.

سلمى أبوضيف تشيد بمصححي اللغة والمؤرخين في رسالة الإمام

وأضافت «أبوضيف» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لينا الطهطاوي، ببرنامج «كواليس» على راديو «نجوم إف إم»: «مسلسل رسالة الإمام مهم جدًا، ومن الأمور المطمأنة وجود مؤرخين ومصححين اللغة العربية، والحمد لله كان فيه وقت كافي لمذاكرة الأدوار والشخصيات ومعرفة طبيعة كلامها لأن بعد كد هتتظهر جوابات هتحتاج قراءة فكان معانا ناس هايلين جدًا بتساعدنا في ده».

أبطال مسلسل رسالة الإمام

مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف، ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري الليث حجو، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام

ويعرض مسلسل رسالة الإمام يوميًا خلال شهر رمضان المبارك على قناة DMC الساعة 6.30 مساء عقب أذان المغرب، وتعاد الحلقة الساعة 6.15 صباحا، والإعادة الثانية 11 صباحا، وعلى قناة الحياة الساعة 10.45 مساءً، وتعاد الساعة 9.15 صباحًا، وعلى قناة cbc الساعة 12.15 صباحًا، وتأتي الإعادة 5 صباحًا.