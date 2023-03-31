موعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل رسالة الإمام الشافعي عبر 3 قنوات

يحرص جمهور الدرما الرمضانية على متابعة مسلسل رسالة الإمام الشافعي من بطولة الفنان خالد النبوي، لذلك ننشر موعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل الإمام الشافعي التي تعرض اليوم الجمعة الموافق 9 رمضان، عبر 3 قنوات فضائية في أوقات متفرقة على مدار اليوم بخلاف مرات الإعادة.

موعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل رسالة الإمام الشافعي

موعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل رسالة الإمام الشافعي، سيكون اليوم على قناة DMC الساعة 6.30 عقب أذان المغرب، وتعاد الحلقة التاسعة الساعة 6.15 صباحا، والإعادة الثانية 11 صباحا.

وسيكون موعد عرض الحلقة التاسعة مسلسل رسالة الإمام الشافعي على قناة الحياة الساعة 10.45 مساءً، ويُعاد الساعة 9.15 صباحًا، كما تُقدم الحلقة التاسعة على قناة cbc الساعة 12.15 صباحًا، وتأتي الإعادة 5 صباحًا.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الشافعي

وخلال عرض الحلقة التاسعة من مسلسل رسالة الإمام الشافعي، تتتابع الأحداث في قالب تاريخي درامي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، خلال سنوات إقامته في مصر كما يسلط الضوء على محبة الشافعي لمصر وأهلها، وإعجابه بها ويتخذها موطنه الأخير حتى وفاته.

وضمن أحداث المسلسل ينجح الشافعي في الوصول إلى جزيرة تنيس إحدى قرى مصر، وذلك تحت حماية الأحواف ليلاقي الشيخ يحيى التنيسي أحد تلاميذ الإمام الليث بن سعد والذي كان الشافعي يحاول الوصول إليه ليدون ويجمع ما لديه من علم وفقه الإمام الليث.

ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم الشافعي بطولة النجم ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، بمشاركة نجوم الفن الدراما المصرية والعربية من بينهم أروى جودة نضال الشافعي العيلي، وسيناريو حوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو، والمسلسل تمت مراجعته بمعرفة الأزهر الشريف.