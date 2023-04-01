‎مسلسل رسالة الإمام الحلقة 10.. هل يحترق ما سجله الشافعي من علم؟

مسلسل رسالة الإمام قدم في الحلقة التاسعة التي عرضت أمس، ملحمة تاريخية ودينية عظيمة، بطلها الإمام الشافعي الذي جسد دوره الفنان خالد النبوي، لذا ينتظر الكثيرون أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 10، لمعرفة ما الجديد في حلقة اليوم، خاصة بعد نشوب حريق في غرفة الإمام، ويتساءل البعض هل يحترق ما سجله الشافعي من علم؟

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 10

الحلقة التاسعة من مسلسل رسالة الإمام، رصدت وقائع تاريخية مهمة، تعلقت أحداثها بالإمام الشافعي، في عام 800 ميلاديا، ودارت حول تخفي السري لزيارة المطلب ابن عبد الله في سجون الوالي ليخبره بغليان الفسطاط بسبب ما فعله ابن الوالي ويطالبه بالصبر حتى ينفذ حيلته، قبل أن تعم الفوضى أنحاء الفسطاط وتشتعل النيران ويتشاجر الرجال، وهو ما ينتظر الجمهور استكماله في مسلسل رسالة الإمام الحلقة 10.

وشهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل رسالة الإمام، عثور الشافعي على وهو في طريقه ليتوضأ ويصلي الفجر على شيخ التجار غارقا في دمه بعد أن هاجمه اللصوص ، فيصطحبه معه إلى داره لعلاجه ومداواته حتى يستعيد عافيته من جديد.

حريق في مسلسل رسالة الإمام الحلقة 10

وانتهت الحلقة الماضية بمشهد مثير، فقبل أن يصلي الشافعي مع أبو عثمان التهمت النيران حجرة الإمام الشافعي وأوراق علمه الذي دونه وجمعه خلال الفترة الماضية، خلال نومه، فتصرخ ابنتا الشافعي، لتنتهي الحلقة دون تفاصيل عن سبب نشوب الحريق.

مسلسل رسالة الإمام استطاع أن ينال ثقة المشاهد، وحقق نجاحا باهرا منذ بدء عرضه على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن السباق الرمضاني، في إطار حرص «المتحدة» على تقديم النماذج الدينية المعتدلة، التي تسهم في تجديد الفكر الديني والحث على التجديد ومواجهة التطرف والغلو.

مسلسل رسالة الإمام، بطولة لفنان خالد النبوي، وتدور أحداثه في نهاية القرن الثاني وبداية الثالث الهجري حينما كانت الدولة المصرية تشهد تحزبات وتعصبات كبيرة، للاستحواذ على السلطة، علاوة على إضافة الضغوط الاقتصادية، وتعددية المذاهب.