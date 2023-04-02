مسلسل سره الباتع الحلقة 11.. هل تقبل أرملة نديم الزواج بعد استشهاده؟

توالت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 11، التي عرضت أمس السبت، عبر شاشة قناة on drama، وشهدت الكثير من التطورات، خاصة بعد استشهاد الضابط «نديم» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد صفوت، على يد مجموعة من الإرهابيين.

مسلسل سره الباتع الحلقة 11

جاء في مسلسل سره الباتع الحلقة 11، محاولة «حامد» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي، إقناع شقيقته التي تجسد شخصيتها الفنانة منة فضالي، بالمكوث معهم في المنزل بعد استشهاد زوجها على يد الإرهابيين.

منة فضالي ترفض ترك منزل زوجها

ورفضت شقيقة حامد، منة فضالي، كلامه وأخبرته ووالدتها، أنّها لن تترك منزلها ومنزل زوجها، وفي هذه اللحظات تأتي شقيقتها التي تجسد شخصيتها الفنانة نجلاء بدر وزوجها للوقوف إلى جوارها، ويطلب زوج شقيقتها من «حامد» محاولة إقناعها بالزواج بعد استشهاد زوجها كي لا تكون بمفردها.

يذكر أنّ مسلسل سره الباتع يشارك في بطولته، عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السعدني وحنان مطاوع وخالد الصاوي وأحمد فهمي وريم مصطفى وحسين فهمي وأحمد عبد العزيز.