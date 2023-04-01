ملخص الحلقة 11 مسلسل سره الباتع.. أحمد السعدني يقرر تسليم نفسه

انطلقت منذ قليل الحلقة الجديدة من مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama والذي يخوض من خلاله المخرج خالد يوسف السباق الرمضاني في تجربته الدرامية الأولى، وهنا تعرف على ملخص الحلقة 11 مسلسل سره الباتع.

ملخص الحلقة 11 مسلسل سره الباتع

وجاء في ملخص الحلقة 11 مسلسل سره الباتع، مشهد قرار الجنرال الفرنسي بقتل المعتقلين من الفلاحين ورفع السلاح عليهم ولكن قبل إطلاق النار عليهم، أمر الجنرال بإبعاد الشيخ سليم الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي وإعدامه يوم غد إن لم يسلم حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني نفسه وبعدها تم إطلاق النار على الفلاحين.

وبعدها اتجه الجنود الفرنسون لتسليم جثامين الفلاحين لذويهم في القرية، وانفعل الأهالي عليهم بشكل كبير، وعندما علم حامد بالأمر قرر أن يأخذ حقهم أو أن يسلم نفسه إلى الفرنسيين، وبالفعل اتخذ حامد القرار وأبلغ أصدقاءه من الشباب بأنه سيسلم نفسه ولكنهم قرروا الإمساك به وربطه في شجرة لمنعه.