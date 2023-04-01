مسلسل سره الباتع الحلقة 11.. استشهاد أحمد صفوت برصاص الإرهابيين

توالت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 11، الذي يقدمه المخرج خالد يوسف فى السباق الرمضاني للمرة الأولى، إذ شهدت تطورات حول هل سيسلم حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني، نفسه للفرنسيين للإفراج عن الشيخ سليم الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي؟

مسلسل سره الباتع الحلقة 11

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 11، محاولة بعض أهل القرية البحث عن حامد لتسليمه للفرنسيين والإفراج عن الشيخ سليم، ولكن دافعت عنه والدته التى تجسد شخصيتها الفنانة هالة صدقي.

وبعدها انتقلت الأحداث إلى الحقبة الزمنية الحالية، بتواجد نديم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد صفوت في عمله كضابط جيش، وفي أثناء الحديث مع زوجته التي تجسد شخصيتها الفنانة منة فضالي، على التليفون، قاطعهما هجوم مفاجئ من عناصر إرهابية واستشهد، وحاولت باقي القوات التعامل مع الهجوم إلى أن فر الإرهابيين هاربين ومنهم من تم قتله وإصابته.

وفى هذه اللحظة، تم إعلان الخبر عبر شاشات التليفزيون، وحينها شاهدت زوجته الخبر وظلت قلقة على زوجها ولم تعرف بعد الخبر.