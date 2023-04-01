ميدان التحرير يشهد على قصة حب ريم مصطفى وأحمد فهمي في سره الباتع 

شهدت الحلقات الماضية من مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف، بوادر قصة حب تجمع سارة «ريم مصطفى» وحامد «أحمد فهمي»، وذلك بعدما توطدت علاقتهما منذ أن تعرفا على بعضهما وبدأ في العمل على كشف لغز سر السلطان حامد الذي كان يقاوم الحملة الفرنسية في إحدى قرى محافظة المنوفية، وذلك من خلال ورق قديم تم إيجاده في مقامات السلطان المختلفة وتطورت العلاقة من صداقة وإعجاب إلى حب.

تطور علاقة ريم مصطفى وأحمد فهمي

وتطورت علاقة سارة وحامد خلال الأحداث حتى شهدت الحلقة العاشرة من العمل اعتراف سارة بحبها لحامد في ميدان التحرير وتحديدا يوم 11 فبراير، وهو اليوم الذي شهد تنحي الرئيس الأسبق مبارك عن الحكم إذا تواجت سارة مع الثوار واصطحبت حامد معها، وبمجرد إعلان خطاب التنحي أعلنت سارة حبها لحامد الذي رد عليها هو الآخر بأنه يحبها.

سره الباتع من بطولة أحمد صلاح السعدني وأحمد فهمي

مسلسل سره الباتع يعرض يوميا على قناة ON الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 6.15 صباحا والساعة 11.15 صباحا، وعلى قناة ON دراما الساعة 6.15 مساء والإعادة الساعة 3 صباحا والساعة 9.15 صباحا، كما يعرض على قناة الحياة الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 8 صباحا وعلى قناة الحياة دراما الساعة 8.45 مساء والإعادة الساعة 1.45 صباحا والساعة 10.30 صباحا بجانب العرض على منصة watch it الساعة 6.30 مساء.

مسلسل سره الباتع مستوحى من رواية للأديب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين؛ الحاضر وفترة الحملة الفرنسية على مصر عام 1798 ويشارك في بطولته أكثر من 60 ممثلا؛ أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع.

وتضم قائمة أبطال المسلسل كلاً من حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقي، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.