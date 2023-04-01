بسبب تفشى فيروس ماربورغ.. الإمارات تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى تنزانيا وغينيا

بسبب تفشى فيروس ماربورغ في تنزانيا وغينيا، دعت الإمارات مواطنيها بتأجيل السفر في الوقت الحالي إلى جمهوريتي تنزانيا الاتحادية وغينيا الاستوائية، وذلك نظرًا لإعلان السلطات الصحية في الجمهوريتين عن رصد تفشيات لمرض فيروس ماربورغ.

تداعيات فيروس ماربورغ على الإمارات

وفى التفاصيل بشأن تفشي فيروس ماربورغ، دعت وزارة الخارجية في الإمارات مواطنيها بعدم السفر إلى الدولتين في الوقت الحالي، قائلة عبر «تويتر»: «نظرًا لإعلان السلطات الصحية في جمهورية تنزانيا الاتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية، عن رصد تفشيات لمرض فيروس ماربورغ وانطلاقًا من حرص الوزارة على سلامة مواطني الدولة، تنصح الوزارة بتأجيل السفر في الوقت الحالي إلى جمهورية تنزانيا الاتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية».

نظرًا لإعلان السلطات الصحية في جمهورية تنزانيا الإتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية عن رصد تفشيات لمرض فيروس "ماربورغ" وانطلاقًا من حرص الوزارة على سلامة مواطني الدولة، تنصح الوزارة بتأجيل السفر في الوقت الحالي إلى جمهورية تنزانيا الإتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية.

تهيب الوزارة… — وزارة الخارجية والتعاون الدولي (@MoFAICUAE) April 1, 2023

وبسبب تداعيات إنتشار فيروس ماربورغ،طالبت الإمارات مواطنيها بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المختصة كما تدعوهم للتواصل مع الوزارة في الحالات الطارئة.

88% نسبة الوفيات بسبب فيروس ماربورغ

يشار إلى أنه جرى الكشف عن المرض للمرة الأولى في عام 1967 بعد وقوع فاشيات متتالية في ماربورغ وفرانكفورت بألمانيا، وفي بلغراد بصربيا، وفق منظمة الصحة العالمية.

وتعتبر خفافيش الفاكهة المصرية (Rousettus aegyptiacus) المضيف الطبيعي للفيروس، الذي ينتقل منه الفيروس بعد ذلك إلى الأشخاص.